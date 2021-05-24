Решение о судебном преследовании оппозиционера Виктора Медведчука приняли те люди, которые окружают президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру

Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

Эксперт отметил, что поскольку рейтинг украинского президента после закрытия оппозционных телеканалов несколько вырос за счет националистического электората, окружение Зеленского посадило его в тёплую ванну, нарисовало ему перспективу, что простыми политтехнологическими решениями он сможет победить.

«К сожалению, лично для меня и для тех избирателей, которые за него голосовали, он оказался оболванен, обведён вокруг пальца своим окружением. Я так вижу ситуацию», — указал Вакаров.

Политтехнологически этот путь верный, но в реальности ошибочен, так как все люди, которые голосовали за Зеленского, ждали от него действий, которые были бы направлены на достижение мира в Украине, а не на действия, которые позволили бы удержать власть, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.