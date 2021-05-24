Киевский суд 13 мая отправил оппозиционера Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Эксперт отметил, что поскольку рейтинг украинского президента после закрытия оппозционных телеканалов несколько вырос за счет националистического электората, окружение Зеленского посадило его в тёплую ванну, нарисовало ему перспективу, что простыми политтехнологическими решениями он сможет победить.
«К сожалению, лично для меня и для тех избирателей, которые за него голосовали, он оказался оболванен, обведён вокруг пальца своим окружением. Я так вижу ситуацию», — указал Вакаров.
Политтехнологически этот путь верный, но в реальности ошибочен, так как все люди, которые голосовали за Зеленского, ждали от него действий, которые были бы направлены на достижение мира в Украине, а не на действия, которые позволили бы удержать власть, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.