Киев затеял преследование Виктора Медведчука в том числе для того, чтобы президент России Владимир Путин отказался встречаться с Зеленским под этим предлогом, а Украина обвинила российскую сторону в недоговороспособности. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов

«Возможно, расчет как раз и был на то, чтобы Путин отказался встречаться. Дескать, мы всей душой, мы хотим, а Путин отказывается. Что же касается Медведчука, то это якобы внутреннее дело Украины, его преследуют за экономические преступления. Они всегда готовы разводить такую демагогию», — пояснил эксперт.

Жарихин отметил, что в любом случае Россия пока на эту встречу не соглашается, отказываясь обсуждать с украинской стороной вопрос Донбасса за пределами Минской группы и Нормандского формата.

«А так им говорить не о чем. Им главное организовать встречу, чтобы на повестке дня был Донбасс, объявить Россию стороной конфликта или найти повод, чтобы Россия отказалась. Поэтому они затеяли это с Медведчуком. Теперь будут говорить, что мы готовы были чуть ли не заключить мирные соглашения и много чего еще, а вот Россия не хочет», — уточнил политолог.

Что же касается дальнейшей судьбы Медведчука, то его будут держать в качестве заложника под домашним арестом неопределенный срок, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.