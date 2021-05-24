Главная ошибка Украины в том, что она постоянно унижается перед Западом и строит из себя страну-жертву, которой все время нужно помогать, сказал в интервью Украина.ру немецкий политолог Александр Рар

Украина ухудшила прогноз экономики по инфляции на 2021 год © CC0, Pixabay

«Ошибка Киева заключается в том, что ее дипломатия постоянно тыкает в достаточно агрессивной форме в нос Западу, что Украина — страна-жертва», — сказал Рар.

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Ранее, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский дал третью большую пресс-конференцию, посвященную двухлетию его работы на посту главы государства.

Встреча с представителями СМИ прошла на территории авиазавода «Антонов» в Киеве и длилась почти три часа.