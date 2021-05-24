Президент Украины Владимир Зеленский не может решиться начать искать компромиссы с РФ, так как находится под давлением украинских националистов, сказал в интервью Украина.ру немецкий политолог Александр Рар

Зеленский должен понять, что постоянной антироссийской риторикой нельзя портить отношения с главным своим клиентом, который качает свой газ через украинскую территорию. Даже президент США Джо Байден уже понял, что Украине с Россией надо договариваться, заключил эксперт.

«Он (Зеленский — ред.) под давлением своих националистических лоббистских групп, которые не хотят, чтобы он вел сдержанную политику в отношении России, не решается начать договариваться», — сказал Рар.

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Рар рассказал, как Зеленский скомпрометировал себя заявлением в адрес Байдена © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции отметил, что считает необходимой встречу лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

При этом Зеленский назвал среди рисков возможное снятие американских санкций относительно «Северного потока-2». По его мнению, это будет «личный проигрыш Байдена», проигрыш США и серьёзная геополитическая победа России, новое перераспределение сил и влияния.

Зеленский предположил, что на такой шаг США могут пойти только в том случае, если они разменивают это на что-то серьёзное.