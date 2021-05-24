Президент Украины Владимир Зеленский ведет сейчас жестокую предвыборную борьбу, избавляясь от своих главных конкурентов, сказал в интервью Украина.ру замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Зеленский быстрее своих предшественников теряет доверие украинцев - Жарихин © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Зеленский явно расчищает поляну. Он хочет остаться с заведомо неприемлемыми для населения соперниками (Порошенко/Тимошенко), а остальных убрать. Поэтому да, он ведет достаточно жесткую предвыборную борьбу», — сказал Жарихин.

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Ранее, в мае, сообщалось, что по данным социологической группы «Рейтинг», за нынешнего президента Украины свой голос отдали только 30,2% опрошенных.

Во втором туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 73,22 % голосов избирателей.