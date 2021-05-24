Зеленский сейчас начал довольно грамотную подготовку к предвыборной кампании, избавляясь от оппозиции во всех ее сферах проявления и возможных конкурентов, заявил эксперт.
«Зеленский явно расчищает поляну. Он хочет остаться с заведомо неприемлемыми для населения соперниками (Порошенко/Тимошенко), а остальных убрать. Поэтому да, он ведет достаточно жесткую предвыборную борьбу», — сказал Жарихин.
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Ранее, в мае, сообщалось, что по данным социологической группы «Рейтинг», за нынешнего президента Украины свой голос отдали только 30,2% опрошенных.
Во втором туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 73,22 % голосов избирателей.