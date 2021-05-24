Единственным способом окончания войны в Донбассе является полная заморозка конфликта, сказал в интервью Украина.ру замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Это должен быть ввод миротворческих сил между противостоящими сторонами, а не на границе с Россией. А если Владимир Зеленский имеет в виду что-то другое, то это еще раз показывает, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения, полагает эксперт.

«Заморозка — это единственный возможный выход из ситуации, но это должна быть настоящая заморозка, а не как сейчас, когда любой пьяный старлей дает команду стрелять по жилым домам», — сказал Жарихин.

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Лидер немецких «Зеленых» планирует посетить Донбасс © REUTERS, Michael Sohn/Pool

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.