Председатель пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия признался, что давал взятки чиновникам, так как без этого в стране бизнес невозможен. Его слова приводит интернет-издание aspi.com.ua 23 мая

«Я строил в Киеве бизнес-центр. Я лично приходил получать какие-то бумаги. Мне все время говорили: «пойди сначала вот туда, вот к тем юристам, заплати им гонорар». Сколько юрист стоит? Ну, условно — 2 тыс. долларов. А если у тебя большой дом, то пойди, заплати 50 тыс. долларов. Так, заносил. А чего тут стесняться?», — сказал Арахамия.

Скандальное дело Юрченко. Выйдет ли на свободу попавшийся на взятке «слуга народа» © Facebook, Олександр Юрченко

Так, за постройку «вонючего коровника» приходится давать «на лапу» 20 тыс. долларов, сказал политик.

В связи с этим «Слуги народа» пытаются уничтожить украинскую Государственную архитектурно-строительную инспекцию, рассказал Арахамия.