«Я строил в Киеве бизнес-центр. Я лично приходил получать какие-то бумаги. Мне все время говорили: «пойди сначала вот туда, вот к тем юристам, заплати им гонорар». Сколько юрист стоит? Ну, условно — 2 тыс. долларов. А если у тебя большой дом, то пойди, заплати 50 тыс. долларов. Так, заносил. А чего тут стесняться?», — сказал Арахамия.
По его словам, на Украине ни один бизнесмен не сможет ничего построить, пока не даст взятку.
Так, за постройку «вонючего коровника» приходится давать «на лапу» 20 тыс. долларов, сказал политик.
В связи с этим «Слуги народа» пытаются уничтожить украинскую Государственную архитектурно-строительную инспекцию, рассказал Арахамия.