«Мы все уже сказали. Предложение нам сделано. Изучаем его. В целом относимся позитивно», — цитирует агентство Лаврова.
Министр не подтвердил сообщения некоторых СМИ о том, что местом встречи лидеров может стать Швейцария, отметив, что не комментирует слухи.
«Вы думаете, что статьи не могут быть слухами? Чаще всего так и бывает», — сказал Лавров.
Байден ранее предложил Путину провести встречу в третьей стране, однако сразу же после этого объявил о вводе новых антироссийских санкций, что вызвало симметричные ответные действия Кремля.
Несмотря на это, договоренности о проведении встречи глав государств были достигнуты. В то же время ни места, ни времени проведения переговоров до сих пор не объявляли.