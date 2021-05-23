«Мы все уже сказали. Предложение нам сделано. Изучаем его. В целом относимся позитивно», — цитирует агентство Лаврова.

Высокий стиль Лаврова и Блинкена
Высокий стиль Лаврова и Блинкена
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк
Министр не подтвердил сообщения некоторых СМИ о том, что местом встречи лидеров может стать Швейцария, отметив, что не комментирует слухи.

«Вы думаете, что статьи не могут быть слухами? Чаще всего так и бывает», — сказал Лавров.

Байден ранее предложил Путину провести встречу в третьей стране, однако сразу же после этого объявил о вводе новых антироссийских санкций, что вызвало симметричные ответные действия Кремля.

Несмотря на это, договоренности о проведении встречи глав государств были достигнуты. В то же время ни места, ни времени проведения переговоров до сих пор не объявляли. 

 