Российская сторона изучает предложение о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, при этом в Москве не комментируют слухи о месте проведения саммита, сказал глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости 23 мая

«Мы все уже сказали. Предложение нам сделано. Изучаем его. В целом относимся позитивно», — цитирует агентство Лаврова.

Высокий стиль Лаврова и Блинкена © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Вы думаете, что статьи не могут быть слухами? Чаще всего так и бывает», — сказал Лавров.

Байден ранее предложил Путину провести встречу в третьей стране, однако сразу же после этого объявил о вводе новых антироссийских санкций, что вызвало симметричные ответные действия Кремля.

Несмотря на это, договоренности о проведении встречи глав государств были достигнуты. В то же время ни места, ни времени проведения переговоров до сих пор не объявляли.