Цены на электричество для населения могут вырасти также резко, как это было с тарифами на газ, сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии УНИАН

По словам эксперта, все из-за того, что долгое время в стране якобы искусственно сдерживался рост цен на электроэнергию.

«На рынке газа мы прошли то же самое. Сначала тарифы были низкие, а потом "пружина" сорвалась, и тарифы выросли в 10 раз. То же будет и с электроэнергией: чем больше сдерживают тарифы, тем сильнее будет удар по населению. Законы экономики не обманешь», — сказал Омельченко.

Новый тариф. Какими будут цены на газ на Украине с мая © Украина.ру/Стрингер

При этом Омельченко полагает, что, в зависимости от региона, протяженности и изношенности сетей стоимость распределения электричества будет сильно отличаться — «может, даже в два раза».

Следует отметить, что до госпереворота 2014 года на Украине власти успешно сдерживали рост тарифов на протяжении десятилетий.

Пришедшая к власти после 2014 года группа политиков последовательно отказывается от социальных обязательств перед населением.