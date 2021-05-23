«Задержан Роман Протасевич. Он летел на рейсе Ryanair Афины-Вильнюс. Самолет экстренно сел в аэропорте Минска», — пишет агентство.
Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс днем 23 мая, был посажен в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании.
Близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что решение о посадке самолета в Минске принял лично Александр Лукашенко.
Также по его поручению для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.
Экс-главред телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич ранее был объявлен в межгосударственный розыск. Его подозревают в причастности к организации массовых беспорядках в Белоруссии.