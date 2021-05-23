После посадки в Национальном аэропорту Минск самолета рейса Афины-Вильнюс был задержан редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич, ранее основавший столь же экстремистский Telegram-канал Nexta, сообщает «Интерфакс» 23 мая

«Задержан Роман Протасевич. Он летел на рейсе Ryanair Афины-Вильнюс. Самолет экстренно сел в аэропорте Минска», — пишет агентство.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс днем 23 мая, был посажен в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании.

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Также по его поручению для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Экс-главред телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич ранее был объявлен в межгосударственный розыск. Его подозревают в причастности к организации массовых беспорядках в Белоруссии.