Баржа-трубоукладчик «Фортуна» вернулась к строительству газопровода «Северный поток 2» в водах Германии, сообщает РИА Новости 23 мая со ссылкой на данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic и немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии (WSA)

«Фортуна» с 22 мая по 31 июня будет вести работы в водах Германии по укладке труб. Трубоукладчик уже покинул воды Дании и сейчас находится в немецкой исключительной экономической зоне, говорится в сообщении.

«Северный поток – 2»: США не планируют вводить санкции против оператора проекта, но под них подпадут российские суда и компании © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.