«Фортуна» с 22 мая по 31 июня будет вести работы в водах Германии по укладке труб. Трубоукладчик уже покинул воды Дании и сейчас находится в немецкой исключительной экономической зоне, говорится в сообщении.

«Северный поток – 2»: США не планируют вводить санкции против оператора проекта, но под них подпадут российские суда и компании
«Северный поток – 2»: США не планируют вводить санкции против оператора проекта, но под них подпадут российские суда и компании
© РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.

 