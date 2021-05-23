Президент России Владимир Путин готов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждать Крым, то только если речь будет идти о приграничном сотрудничестве, принадлежность региона РФ не обсуждается, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости 23 мая

Война за квартиру Зеленских. Зачем Украине на самом деле Крым © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

«Тупиковые ситуации: наши украинские визави хотят, к примеру… Они говорят: "Мы будем обсуждать Крым". Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», — приводит агентство слова Пескова.

В Конституции РФ разговоры говорить об отчуждении территорий Российской Федерации однозначно трактуются как уголовное преступление, добавил Песков.