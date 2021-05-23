Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) провела военные сборы с участием трех тысяч военнослужащих, пребывающих в запасе, сообщает «Интерфакс» 23 мая со ссылкой на пресс-службу военного ведомства ЛНР

«В Народной милиции ЛНР завершились военные сборы граждан, пребывающих в запасе… Призванные из запаса граждане в рамках военных сборов прошли обширный курс учебно-тренировочных мероприятий», — отмечает агентство. Русский Дисней из Луганска © РИА Новости, Давид Шоломович / Перейти в фотобанк Указ о проведении на территории республики четырёхдневных военных сборов с участием трех тысяч граждан из состава резервных формирований подписал глава ЛНР Леонид Пасечник 13 мая.