«В Народной милиции ЛНР завершились военные сборы граждан, пребывающих в запасе… Призванные из запаса граждане в рамках военных сборов прошли обширный курс учебно-тренировочных мероприятий», — отмечает агентство.
На сборах резервисты НМ ЛНР отработали действия по оказанию помощи силам и средствам гражданской защиты для ликвидации условной чрезвычайной ситуации, эвакуации граждан и развертывании пунктов временного размещения и полевых госпиталей.
Указ о проведении на территории республики четырёхдневных военных сборов с участием трех тысяч граждан из состава резервных формирований подписал глава ЛНР Леонид Пасечник 13 мая.