По ее данным, трагедия случилась вечером 22 мая у села Кульчиевцы Каменец-Подольского района. В гондоле воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров.
«В результате падения пули погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.
Как уточняется, инцидент произошел во время фестиваля воздушных шаров.
Начато досудебное расследование по подозрению в нарушении правил воздушных полетов.