Один человек погиб, еще пятеро пострадало в результате падения воздушного шара в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области, сообщила полиция Хмельницкой области 23 мая на своей странице в Facebook

По ее данным, трагедия случилась вечером 22 мая у села Кульчиевцы Каменец-Подольского района. В гондоле воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров. «В результате падения пули погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения», — говорится в сообщении. Коронавирус и классики литературы: воздушный замок президента НеЗезнайки © mybookland.ru Начато досудебное расследование по подозрению в нарушении правил воздушных полетов.