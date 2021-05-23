Группа из 25 граждан Германии прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов».
«Первое, чем были удивлены наши гости, так это состоянием местных дорог. Они не ожидали, что новые дороги в Крыму настолько качественно и хорошо построены, что ничем не хуже, чем в Германии», — цитирует Гемпеля РИА Новости.
Крымский парламентарий отметил, что в рамках визита немецкая делегация сможет оценить инфраструктурные изменения на полуострове и пообщаться с местными жителями.