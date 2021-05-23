Немецкая делегация, прибывшая с ознакомительным визитом в Крым, оценит инфраструктуру полуострова и пообщается с населением, сообщает РИА Новости 23 мая со ссылкой на главу комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля

Где найти в Крыму рай для пеших туристов © irina-foto.ru

«Первое, чем были удивлены наши гости, так это состоянием местных дорог. Они не ожидали, что новые дороги в Крыму настолько качественно и хорошо построены, что ничем не хуже, чем в Германии», — цитирует Гемпеля РИА Новости.

Крымский парламентарий отметил, что в рамках визита немецкая делегация сможет оценить инфраструктурные изменения на полуострове и пообщаться с местными жителями.