«Специальное научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам и начало бурение скважин», — цитирует агентство Кабанова.
Первые данные исследования объема запасов воды и ее качества будут представлены к первому июля, рассказал чиновник.
Как отмечал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, проектные работы по добыче воды из-под Азовского моря уже проведены.
Предполагается, что под дном моря находятся зоны прарусел рек Дон и Кубань, запасы пресной воды там могут оказаться весьма значительными.