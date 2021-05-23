Научно-исследовательское судно начало бурение скважин в Азовское море для поиска под его дном запасов пресной воды, которую можно использовать на нужды Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера крымского правительства Евгения Кабанова

«Специальное научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам и начало бурение скважин», — цитирует агентство Кабанова. Водная блокада не удалась: почему Киев упустил шанс «спасти» Крым Как отмечал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, проектные работы по добыче воды из-под Азовского моря уже проведены. Предполагается, что под дном моря находятся зоны прарусел рек Дон и Кубань, запасы пресной воды там могут оказаться весьма значительными.