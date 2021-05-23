Чем закончится история вокруг преследования Виктора Медведчука не знают даже у самого Владимира Зеленского. В его команде работают персонажи, которые уверены, что любую по сложности проблему можно решить простым решением. Об этом рассказал киевский публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев Виктора Медведчука под домашний арест, который впоследствии продлили до 9 июня. Ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

Эмиграция Медведчука для Зеленского была бы наиболее выгодным вариантом именно потому, что уехавших украинских политиков легче всего обвинить во всех грехах, о чем свидетельствует пример Виктора Януковича и Николая Азарова, считает эксперт.

«Посадкой Медведчука, думаю, дело таки не закончится. Зеленский не Путин, а Медведчук не Ходорковский, и за всей этой историей очень выпукло торчат политически мотивированные ушки. Бизнес и так у Медведчука на территории Украины весь заморожен и частично уже отжат», — указал Лесев.

Собеседник издания добавил, что даже если Медведчука приговорят к реальному сроку, вряд ли Зеленскому удастся зайти на националистическое электоральное поле, поскольку у этой категории граждан уже сложилось к нему определенное отношение.

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