Президент Украины Владимир Зеленский согласовывал с США закрытие оппозиционных телеканалов, но вряд ли Вашингтону нужно, чтобы Виктора Медведчука посадили в тюрьму. Об этом рассказал киевский публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: Загнать Украину в НАТО — опасный водораздел в большой геополитической игре © Facebook, Игорь Лесев Виктора Медведчука под домашний арест, который впоследствии продлили до 9 июня. Ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

Эксперт отметил, что для американцев Медведчук является врагом, но его нельзя назвать даже классическим олигархом, который серьезно влияет на бизнес-процессы в Украине и мешает транснациональному капиталу зайти в страну.

«К тому же летом вроде как со скрипом намечается встреча Путина и Байдена, и проводить ее на фоне того, когда американская клиентела сажает в тюрьму кума президента РФ, — это выглядело бы совсем дико», — указал Лесев.

Как должна реагировать Россия на преследование Медведчука должно решать российское руководство, но пока эта реакция сдержанная и очень дипломатичная, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.