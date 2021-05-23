Президент Украины Владимир Зеленский быстрее своих предшественников проходит этапы падения рейтинга и утраты доверия граждан страны, сказал в интервью Украина.ру замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Зеленский продолжает играть роль реформатора, которым не является - Рудяков © AP, Efrem Lukatsky Леонида Кучмы), однако потом, также, как и нынешний президент в настоящий момент, уверенно теряли поддержку, заявил эксперт.

«Зеленский в этом отношении ничуть не лучше других и повторяет их путь — резкое падение популярности по мере правления. Просто он с большей интенсивностью проходит эти этапы», — Жарихин.

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Ранее, в мае, сообщалось, что по данным социологической группы «Рейтинг», за нынешнего президента Украины готовы отдать свой голос 30,2% опрошенных. Во втором туре президентских выборов в 2019 году Зеленский набрал 73,22 % голосов избирателей.