Заявления, сделанные президентом Украины Владимиром Зеленским на пресс-конференции, говорят о его желании выставить себя невиновным в ухудшении ситуации в стране и перезагрузить всю украинскую систему, сказал в интервью Украина.ру украинский политолог Руслан Бизяев

Марков: пресс-конференция Зеленского — одно большое оправдание за невыполненные обещания © REUTERS, Gleb Garanich

«Очень похоже на попытку перезагрузки политической конструкции. <…> [Видно, что Зеленский якобы] хочет выполнить основные моменты своей предвыборной кампании, но ему мешают старые, которые еще обладают достаточным ресурсом для того, чтобы влиять на ситуацию», — сказал Бизяев.

Полный текст интервью читайте здесь

Ранее, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвященную двухлетию его работы на посту главы государства. Встреча с представителями СМИ прошла на территории авиазавода «Антонов» в Киеве и длилась почти три часа.