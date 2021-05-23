Сейчас будет перезагружаться политическое поле, потому что информационное уже перезагружается, полагает эксперт.
«Очень похоже на попытку перезагрузки политической конструкции. <…> [Видно, что Зеленский якобы] хочет выполнить основные моменты своей предвыборной кампании, но ему мешают старые, которые еще обладают достаточным ресурсом для того, чтобы влиять на ситуацию», — сказал Бизяев.
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Ранее, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвященную двухлетию его работы на посту главы государства. Встреча с представителями СМИ прошла на территории авиазавода «Антонов» в Киеве и длилась почти три часа.