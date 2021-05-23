Никакой работы, которую можно будет назвать действительно системной работой по преодолению кризиса в государстве, реагированию на вызовы и угрозы, в ближайшее время ожидать не приходится, полагает политолог.
«В целом из услышанного можно сделать вывод, что все будет в таком же подвешенном, несистемном состоянии», — сказал Рудяков.
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Ранее, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвященную двухлетию его работы на посту главы государства. Встреча с представителями СМИ прошла на территории авиазавода «Антонов» в Киеве и длилась почти три часа.