Президент Украины Владимир Зеленский способствовал еще большему разжиганию кризиса в государстве, а также ухудшил само ее состояние, и собирается продолжать в том же духе, сказал в интервью Украина.ру украинский политолог Павел Рудяков

Марков рассказал, как Зеленский будет решать вопрос с украинскими олигархами © AP, Efrem Lukatsky

«В целом из услышанного можно сделать вывод, что все будет в таком же подвешенном, несистемном состоянии», — сказал Рудяков.

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Ранее, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвященную двухлетию его работы на посту главы государства. Встреча с представителями СМИ прошла на территории авиазавода «Антонов» в Киеве и длилась почти три часа.