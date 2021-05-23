Эксперт отметил, что Украина одно из крупнейших государств по запасу железной руды, руды цветных металлов и титанов, хотя дешевый уголь у них кончился, они его закупают в России.
«Россия обладает полным набором технологий для воссоздания нормального функционирования энергетического комплекса (тепловые сети, электростанции и все, что с этим связано). Если восстановить замечательную «трубу» Уренгой-Помары-Ужгород, которая сейчас находится в убитом состоянии, то она тоже будет приносить деньги», — указал Зубец.
На Украине есть что строить, что добывать и что развивать, другое дело, что нужны мир и политическая стабильность, которую может обеспечить только Россия, заключил собеседник издания.
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