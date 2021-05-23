Россия может многое сделать для того, чтобы Украина вновь стала государством, куда придут инвесторы и будут создавать новое производство исходя из тех ресурсов, которые есть. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

«Россия обладает полным набором технологий для воссоздания нормального функционирования энергетического комплекса (тепловые сети, электростанции и все, что с этим связано). Если восстановить замечательную «трубу» Уренгой-Помары-Ужгород, которая сейчас находится в убитом состоянии, то она тоже будет приносить деньги», — указал Зубец.

На Украине есть что строить, что добывать и что развивать, другое дело, что нужны мир и политическая стабильность, которую может обеспечить только Россия, заключил собеседник издания.

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