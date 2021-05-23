Украине необходимо вернуться к исторической памяти и вспомнить о том, какой она была во времена СССР, какие там были традиции, сказал в интервью Украина.ру украинский журналист Олег Ясинский

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