Было бы неплохо вспомнить, что при всех кошмарах сталинизма и недостатках социалистической модели, именно в советский период истории на Украине происходило развитие украинского языка, культуры, науки, многое из чего сейчас уничтожается, полагает журналист.
«Я думаю, что наши соотечественники должны немножко вернуться к исторической памяти», — сказал Ясинский.
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Ранее стало известно, что по показателям 2018 года Украина в мировом рейтинге экономической свободы заняла последнее место среди 44 стран Европы. Согласно отчету о глобальной конкурентоспособности, в 2019 году Украина опустилась на 85-е место из 141 страны.