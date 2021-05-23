В рамках капитализма у Украины нет будущего, так как государство будет разорвано всеми «хищниками», которые в предвкушении смотрят на эти богатые земли, отметил журналист.
«Будущее украинцев должно заключаться не в том, чтобы мыть унитазы в Европе и быть закомплексованными родственниками в стране, раздираемой гражданской войной», — сказал Ясинский.
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Ранее стало известно, что по показателям 2018 года Украина в мировом рейтинге экономической свободы заняла последнее место среди 44 стран Европы. Согласно отчету о глобальной конкурентоспособности, в 2019 году Украина опустилась на 85-е место из 141 страны.