Если украинское государство продолжит двигаться по пути капитализма, то страна рискует закончить мытьем унитазом в европейских странах и полному покорению западным кураторам, сказал в интервью Украина.ру украинский журналист Олег Ясинский

Украина как альтернатива реальности © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Будущее украинцев должно заключаться не в том, чтобы мыть унитазы в Европе и быть закомплексованными родственниками в стране, раздираемой гражданской войной», — сказал Ясинский.

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Ранее стало известно, что по показателям 2018 года Украина в мировом рейтинге экономической свободы заняла последнее место среди 44 стран Европы. Согласно отчету о глобальной конкурентоспособности, в 2019 году Украина опустилась на 85-е место из 141 страны.