Сейчас Франции и Германии нет особого дела до Украины, так как у них много своих проблем, но в первую очередь они ждут выполнения от Киева минских соглашений, рассказал в интервью Украина.ру политолог Александр Асафов

Вряд ли ФРГ и Франция будут всерьез рассматривать какие-то новые изменения, поскольку попытки этих изменений, желание как-то эту ситуацию усложнить, запутать, внести в нее новые категории — это происходит постоянно, и к этому все привыкли, полагает политолог.

«У Парижа и Берлина много своих проблем, на которых стоит сосредоточиться. Я думаю, что и Париж, и Берлин ждут выполнения со стороны Киева взятых обязательств», — сказал Асафов.

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Лидер немецких «Зеленых» планирует посетить Донбасс © REUTERS, Michael Sohn/Pool

Известно о трех основных пунктах, которые Украина предлагает изменить: передача Киеву контроля над границей до выборов на Донбассе, необходимость согласовывать изменения в Конституцию с Донецком и Луганском, а также совместное патрулирование Национальной гвардии Украины и украинских граждан из ДНР и ЛНР до местных выборов в регионе.