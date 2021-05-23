«Всем спасибо, все свободны». Эксперт о том, что сделали олигархи, когда Зеленский попросил у них помощи
«Всем спасибо, все свободны». Эксперт о том, что сделали олигархи, когда Зеленский попросил у них помощи
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Украинский лидер является политтехнологически накачанной со стороны Запада фигурой, которая использует определенные ожидания в обществе, полагает эксперт.

«Он (Зеленский — ред.) себя не проявляет как самостоятельный политик, идет на поводу у партии войны в Киеве, идет на поводу у западных стран», — сказал Дзермант.

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