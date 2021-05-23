Президент Украины Владимир Зеленский сам не принимает никаких решений, а руководствуется только указаниями западных кураторов и местных националистов, сказал в интервью Украина.ру директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант
Украинский лидер является политтехнологически накачанной со стороны Запада фигурой, которая использует определенные ожидания в обществе, полагает эксперт.
«Он (Зеленский — ред.) себя не проявляет как самостоятельный политик, идет на поводу у партии войны в Киеве, идет на поводу у западных стран», — сказал Дзермант.