Президент Украины Владимир Зеленский сам не принимает никаких решений, а руководствуется только указаниями западных кураторов и местных националистов, сказал в интервью Украина.ру директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант

«Всем спасибо, все свободны». Эксперт о том, что сделали олигархи, когда Зеленский попросил у них помощи © president.gov.ua

«Он (Зеленский — ред.) себя не проявляет как самостоятельный политик, идет на поводу у партии войны в Киеве, идет на поводу у западных стран», — сказал Дзермант.

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