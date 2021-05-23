Финский маршал Карл Густав Маннергейм согласился на условия Иосифа Сталина выстроить новую Финляндию, поэтому в финском обществе в отличие от стран Балтиии и Восточной Европы, нет реваншистских настроений. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Карла Густава Маннергейма. Было объявлено, что «Маннергейм много сделал для России», а памятная доска открывается ему «как русскому генералу». Часть общества сочла это оскорблением памяти павших русских солдат и жителей блокадного Ленинграда.

Эксперт пояснил, что Маннергейм пообещал Сталину объединить финский народ на пути к новой внешней политике в отношении Советского союза, основанной на мире, дружбе и добрососедстве, поэтому Финляндия не особенно страдала после войны, и для нее были созданы особый условия.

«Но это стало возможным именно благодаря тому, что мы до конца не воевали. Весной 45го Финляндия была уже союзником Сталина и Советского Союза. Между прочим, у нас было много совместных операций во время Лапландской войны, а также на море (бои за остров Гогланд) и в воздухе. С этой точки зрения мы тоже воевали против нацистов», — указал Бекман.

Собеседник издания добавил, что его стране пошел на пользу процесс «финляндизации», согласно которому для Хельсинки основополагающими должны быть отношения с Россией, а отношения с другими странами должны быть всего лишь отражением этих отношений.

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