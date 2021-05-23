Финского маршала Карла Густава Маннергейма не судили как военного преступника благодаря личной инициативе Иосифа Сталина, хотя он виновен и в блокаде Ленинграда, и в уничтожении мирного населения Советской Карелии. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman

Эксперт пояснил, что Маннергейм пообещал Сталину объединить финский народ на пути к новой внешней политике в отношении Советского союза, основанной на мире, дружбе и добрососедстве.

«Маннергейм спасал самого себя. Но, может быть, он в каком-то смысле спас всех финнов, потому что Финляндия особо не страдала после войны, для нас создали очень благоприятные условия», — рассуждает Бекман.

По его словам, это также стало возможным благодаря тому, что весной 45го Финляндия была уже союзником Сталина и Советского Союза, и провела против нацистов много операций во время Лапландской войны, а также на море (бои за остров Гогланд) и в воздухе.

Маннергейм многоликий человек, его военные преступления не вызывают особого уважения, но как любой преступник он понял, что может сделать что-то хорошее, хотя это и не очистит его репутацию, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.