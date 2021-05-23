Несколько лет назад в центре Санкт-Петербурга была торжественно открыта мемориальная доска в честь финского маршала Карла Густава Маннергейма. Было объявлено, что «Маннергейм много сделал для России», а памятная доска открывается ему «как русскому генералу». Часть общества сочла это оскорблением памяти павших русских солдат и жителей блокадного Ленинграда.
Эксперт пояснил, что Маннергейм пообещал Сталину объединить финский народ на пути к новой внешней политике в отношении Советского союза, основанной на мире, дружбе и добрососедстве.
«Маннергейм спасал самого себя. Но, может быть, он в каком-то смысле спас всех финнов, потому что Финляндия особо не страдала после войны, для нас создали очень благоприятные условия», — рассуждает Бекман.
По его словам, это также стало возможным благодаря тому, что весной 45го Финляндия была уже союзником Сталина и Советского Союза, и провела против нацистов много операций во время Лапландской войны, а также на море (бои за остров Гогланд) и в воздухе.
Маннергейм многоликий человек, его военные преступления не вызывают особого уважения, но как любой преступник он понял, что может сделать что-то хорошее, хотя это и не очистит его репутацию, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.