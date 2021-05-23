Для того, чтобы Украина сменила социально-экономический курс и начала постепенно выходить из кризиса, ей необходимо сократить финансирование оборонного сектора, а также сделать налогообложение более справедливым, рассказал в интервью Украина.ру украинский политолог Алексей Якубин

Также нужно навести порядок в финансовых наблюдательных советах и в других государственных компаниях, полагает политолог.

«Я думаю, что должно быть радикальное сокращение финансирования сектора обороны и перераспределение этих ресурсов в сторону образования и медицины, и введение прогрессивного налогообложения», — сказал Якубин.

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Якубин рассказал, к чему не была готова украинская власть при аресте Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Так, очевидно, что под действие этого закона попадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейший людей страны по версии Forbes Украина.