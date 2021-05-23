Также нужно навести порядок в финансовых наблюдательных советах и в других государственных компаниях, полагает политолог.
«Я думаю, что должно быть радикальное сокращение финансирования сектора обороны и перераспределение этих ресурсов в сторону образования и медицины, и введение прогрессивного налогообложения», — сказал Якубин.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».
В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.
Так, очевидно, что под действие этого закона попадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейший людей страны по версии Forbes Украина.