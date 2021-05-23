Советский лидер Йосиф Сталин не осудил финского маршала Густава Маннергейма как военного преступника, поскольку пообещал объединить финский народ на пути к новой внешней политике в отношении Советского союза (мир, дружба, добрососедство). Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Карла Густава Маннергейма. Было объявлено, что «Маннергейм много сделал для России», а памятная доска открывается ему «как русскому генералу». Часть общества сочла это оскорблением памяти павших русских солдат и жителей блокадного Ленинграда.

Поскольку Маннергейм согласился, то уже в конце войны он стал союзником Сталина, поэтому в Финляндии, в отличие от стран Балтиии и Восточной Европы, нет реваншистских настроений, пояснил эксперт.

«У него, конечно, сложная судьба. Маннергейма никогда не судили, судили других. Хотя он отвечает за блокаду Ленинграда и за уничтожение мирных жителей в Карелии. Маннергейм спасал самого себя. Но, может быть, он в каком-то смысле спас всех финнов, потому что Финляндия особо не страдала после войны, для нас создали очень благоприятные условия», — указал Бекман.

Но это стало возможным именно благодаря тому, что весной 45го Финляндия была уже союзником Сталина и Советского Союза, и провела против нацистов много операций во время Лапландской войны, а также на море (бои за остров Гогланд) и в воздухе, заключил собеседник издания.

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