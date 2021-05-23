Несколько лет назад в центре Санкт-Петербурга была торжественно открыта мемориальная доска в честь финского маршала Карла Густава Маннергейма. Было объявлено, что «Маннергейм много сделал для России», а памятная доска открывается ему «как русскому генералу». Часть общества сочла это оскорблением памяти павших русских солдат и жителей блокадного Ленинграда.
Эксперт отметил, что Маннергейм также виновен в гибели мирного населения на территории современной Республики Карелия, поскольку именно он подписал указ о создании концлагерей.
«Маннергейм — это военный преступник и палач. От его рук страдали и финны. Финляндия же была главным союзником Гитлера на севере, потому что у нас была самая длинная граница с СССР, Ленинград был рядом», — пояснил Бекман.
Если же говорить о его дальнейшей судьбе, то Финляндия вышла из войны уже осенью 1944 года, советский лидер Иосиф Сталин был этим очень доволен, и он принял решение в том числе освободить Маннергейма от ответственности, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.