Карл Густав Маннергейм отвечает за блокаду Ленинграда как главнокомандующий финской армии, которая в союзничестве с нацистской Германией организовали эту блокаду. Это было главной задачей финской армии. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Карла Густава Маннергейма. Было объявлено, что «Маннергейм много сделал для России», а памятная доска открывается ему «как русскому генералу». Часть общества сочла это оскорблением памяти павших русских солдат и жителей блокадного Ленинграда.

Эксперт отметил, что Маннергейм также виновен в гибели мирного населения на территории современной Республики Карелия, поскольку именно он подписал указ о создании концлагерей.

«Маннергейм — это военный преступник и палач. От его рук страдали и финны. Финляндия же была главным союзником Гитлера на севере, потому что у нас была самая длинная граница с СССР, Ленинград был рядом», — пояснил Бекман.

Если же говорить о его дальнейшей судьбе, то Финляндия вышла из войны уже осенью 1944 года, советский лидер Иосиф Сталин был этим очень доволен, и он принял решение в том числе освободить Маннергейма от ответственности, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.