По данным организаторов шествия KyivPride, марш стартовал с Михайловской площади в 13.00 (совпадает с мск). Перед стартом шествия противники ЛГБТ-сообщества организовали «молитву за освобождение ЛГБТ-людей от греховной зависимости».
Организаторы также рекомендовали участникам не доставать плакаты и символику перед маршем, а также спрятать ее или выбросить сразу после марша.
Как сообщило агентство УНИАН со ссылкой на своего корреспондента, во время транс-марша правоохранители задержали мужчину.
По мнению политолога Ростислава Ищенко, украинское руководство позволяет проводить гей-парады и другие подобные мероприятия, чтобы отвлечь граждан от реальных проблем и создать иллюзию, что страна является частью Европы.