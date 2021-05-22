В эти минуты в центре Киева проходит марш трансгендеров и дружественных к ним людей, колонна в сопровождении большого количества правоохранителей движется по улицам украинской столицы. Участники держат в руках флаги Украины и флаги ЛГБТ-сообщества. Об этом 22 мая сообщает телеканал «Украина 24»

Как вопрос ЛГБТ вызвал дипломатический скандал между Польшей и Сербией © AFP, Oliver BUNIC

Организаторы также рекомендовали участникам не доставать плакаты и символику перед маршем, а также спрятать ее или выбросить сразу после марша.

Как сообщило агентство УНИАН со ссылкой на своего корреспондента, во время транс-марша правоохранители задержали мужчину.

По мнению политолога Ростислава Ищенко, украинское руководство позволяет проводить гей-парады и другие подобные мероприятия, чтобы отвлечь граждан от реальных проблем и создать иллюзию, что страна является частью Европы.