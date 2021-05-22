Ранее МИД РФ направило ноту протеста украинской стороне в связи с антироссийскими акциями в Киеве, когда радикалы устраивали провокации у стен посольства России, якобы выражая протест против деятельности ХАМАС, якобы получающего помощь из Москвы.
Эксперт отметил, что и Тель-Авив, и Киев заявляют, что являются оплотом западной цивилизации, которая противостоит варварству, с одной стороны, мусульманскому, с другой — российскому или постсоветскому.
«Есть политика некой демонизации, то есть представления противника как монстра», — констатировал Кирпичёнок.
Ещё один важный фактор заключается в том, что и для Израиля, и для Украины важен контроль над территориями, а не над людьми вне зависимости от того, идет ли речь о землях Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима, или же Крыма с Донбасса, указал публицист.
Третий схожий фактор — влияние крайне правых группировок, которые присутствуют и в израильской, и в украинской политике, на политическую повестку дня, заключил собеседник издания.
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