Исторически арабо-израильский конфликт и конфликт в Донбассе достаточно разные, однако пропагандистски Украина и Израиль позиционируют себя очень схоже. Об этом рассказал специалист по вопросам Израиля Артем Кирпичёнок в интервью изданию Украина.ру

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Эксперт отметил, что и Тель-Авив, и Киев заявляют, что являются оплотом западной цивилизации, которая противостоит варварству, с одной стороны, мусульманскому, с другой — российскому или постсоветскому.

«Есть политика некой демонизации, то есть представления противника как монстра», — констатировал Кирпичёнок.

Ещё один важный фактор заключается в том, что и для Израиля, и для Украины важен контроль над территориями, а не над людьми вне зависимости от того, идет ли речь о землях Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима, или же Крыма с Донбасса, указал публицист.

Третий схожий фактор — влияние крайне правых группировок, которые присутствуют и в израильской, и в украинской политике, на политическую повестку дня, заключил собеседник издания.

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