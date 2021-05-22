Если стремление к независимости Латинской Америки было чаянием очень многих людей, которые мечтали избавиться от метрополии, грабившей эти страны, то в Союзе никто никого не грабил, и уровень жизни в Украинской ССР намного превышал уровень жизни в РСФСР. Об этом рассказал живущий в Чили украинский журналист Олег Яснский в интервью Украина.ру

Олег Ясинский: кто он © из личного архива О.Ясинского

Ясинский считает, что на постсоветском пространстве во всех республиканских ЦК произошел тот же самый процесс, когда элиты выбрали момент, чтобы прибрать власть, никому не подчиняться, пойдя для этого по пути независимости, а в некоторых случаях и по пути русофобии.

Идеальным дополнением к русофобии был антикоммунизм, и в случае Украины этот синтез привел к идиотизации значительной части населения, может быть, это не политкорректный термин, но он точен, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.