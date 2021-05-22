«Что происходит в тех колониях и на постсоветском пространстве? В Латинской Америке белые колониальные элиты понимают, что мода на независимость в их интересах. Потому что когда империя слабеет, можно взять всю власть, прикрывшись красивыми патриотическими лозунгами о независимости», — указал эксперт.
Ясинский считает, что на постсоветском пространстве во всех республиканских ЦК произошел тот же самый процесс, когда элиты выбрали момент, чтобы прибрать власть, никому не подчиняться, пойдя для этого по пути независимости, а в некоторых случаях и по пути русофобии.
Идеальным дополнением к русофобии был антикоммунизм, и в случае Украины этот синтез привел к идиотизации значительной части населения, может быть, это не политкорректный термин, но он точен, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.