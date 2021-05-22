Россия и США всё больше и больше входят в диссонанс с требованиями нового мирового порядка, поэтому ни о какой деэскалации сегодня говорить невозможно. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Переговоры продолжались почти два часа. По оценкам российского министра, встреча была конструктивной. Он отметил, что несмотря на обилие «завалов» в отношениях с Вашингтоном, он почувствовал у Блинкена есть желание их ликвидировать.

Эксперт отметил, что сегодня непонятно, в чем конкретно должна состоять эта деэскалация, как ее добиться, ради чего это делать, и какой части российской и американской элиты это нужно с точки зрения их фундаментальных интересов.

«Более того, в эскалации российско-американских отношений заинтересованы многие силы в мире, которым выгодно, чтобы две державы взаимно ослабляли друг друга. Иначе говоря, США и Россия попали в западню фантомных болей холодной войны, не могут оттуда вырваться, более того, получают удовольствие», — подчеркнул Злобин.

И Америка, и Россия засиделись на старте процесса складывания нового миропорядка, заняты выяснением отношений друг с другом, но в это время мир движется вперёд, всё меньше и меньше обращая внимание на американо-российские разборки, поскольку они всё меньше и меньше совпадают с основными трендами, в соответствии с которыми движется мировое развитие, заключил собеседник издания.

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