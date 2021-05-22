Применительно к Украине часто звучит мысль о том, что она должна развалиться под грузом политических, экономических и межэтнических проблем, но никто не ставит вопрос о том, что условная Колумбия должна развалиться на отдельные провинции, если там этих проблем не меньше.
Эксперт отметил, что в Латинской Америке выстроено не развалившееся, а четко разделенное классовое общество, где легко предсказать невозможности будущего для человека, который родился не в той семье или не в том квартале одного и того же города.
«Я думаю, что тема постоянных социальных конфликтов в Латинской Америке — это дичайшая социальная несправедливость, которую трудно себе представить из европейских или даже из российских реалий, хотя и здесь тоже капитализм и хватает несправедливости», — указал Ясинский.
Что касается Украины, то «свободные демократические СМИ», которые контролируют все медийное пространство, сработали очень профессионально, и у большинства ее граждан еще слишком много иллюзий о каком-то правильном и некоррумпированном капитализме, где будет честная конкуренция и где у всех будут шансы, чего у латиноамериканцев уже давно нет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.