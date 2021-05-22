Страны не должны обязательно разваливаться физически или на географических картах, если существует высокая степень развала внутри. Об этом рассказал живущий в Чили украинский журналист Олег Яснский в интервью изданию Украина.ру

Олег Ясинский: кто он © из личного архива О.Ясинского

Эксперт отметил, что в Латинской Америке выстроено не развалившееся, а четко разделенное классовое общество, где легко предсказать невозможности будущего для человека, который родился не в той семье или не в том квартале одного и того же города.

«Я думаю, что тема постоянных социальных конфликтов в Латинской Америке — это дичайшая социальная несправедливость, которую трудно себе представить из европейских или даже из российских реалий, хотя и здесь тоже капитализм и хватает несправедливости», — указал Ясинский.

Что касается Украины, то «свободные демократические СМИ», которые контролируют все медийное пространство, сработали очень профессионально, и у большинства ее граждан еще слишком много иллюзий о каком-то правильном и некоррумпированном капитализме, где будет честная конкуренция и где у всех будут шансы, чего у латиноамериканцев уже давно нет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.