Сегодня к числу «банановых республикам» можно отнести как минимум три четверти развивающихся, недоразвитых или среднеразвитых стран, которые находятся в полной зависимости от богатых центров мировой власти, финансов и политики. Об этом рассказал живущий в Чили украинский журналист Олег Яснский в интервью изданию Украина.ру

Олег Ясинский: кто он © из личного архива О.Ясинского Василий Муравицкий, который одно время подвергался преследованию, будучи под впечатлением от поездки в Латинскую Америку, написал статью под заголовком «Почему Украина банановая республика, а Эквадор — нет?».

Эксперт пояснил, что когда Муравцкий был в Эквадоре, Эквадор еще не был «банановой республикой», а сейчас эта страна стала «банановой республикой» ничуть не меньше Украины.

«Я думаю, что нынешняя капиталистическая планетарная модель как раз опирается на "банановость" других стран и на богатый Центр, который импортирует эти "бананы" и обеспечивает относительно приличную жизнь на своей территории за счет всех остальных», — считает Ясинский.

Хотя в этот момент пандемии и полного кризиса нынешней политической и культурной парадигмы ситуация очень быстро меняется, и эти «банановые» периферии возникают внутри некогда процветавших западных обществ, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.