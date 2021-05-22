Ранее украинский журналист Василий Муравицкий, который одно время подвергался преследованию, будучи под впечатлением от поездки в Латинскую Америку, написал статью под заголовком «Почему Украина банановая республика, а Эквадор — нет?».
Эксперт пояснил, что когда Муравцкий был в Эквадоре, Эквадор еще не был «банановой республикой», а сейчас эта страна стала «банановой республикой» ничуть не меньше Украины.
«Я думаю, что нынешняя капиталистическая планетарная модель как раз опирается на "банановость" других стран и на богатый Центр, который импортирует эти "бананы" и обеспечивает относительно приличную жизнь на своей территории за счет всех остальных», — считает Ясинский.
Хотя в этот момент пандемии и полного кризиса нынешней политической и культурной парадигмы ситуация очень быстро меняется, и эти «банановые» периферии возникают внутри некогда процветавших западных обществ, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.