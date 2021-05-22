В свое время украинская власть фактически переизбрала Виталия Кличко на пост мэра Киева, потому что «Слуга народа» выставила технического кандидата. Но у Кличко на тот момент же не было президентских амбиций. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

«Это моя вертикаль»: Зеленский прокомментировал ситуацию с Кличко © AP, Efrem Lukatsky

Эксперт пояснил, что действующей власти в принципе было тяжело предвидеть, что такие амбиции у Кличко могут появиться.

«И особенно вспомните речь, которую Виталий Владимирович сказал на прошлой неделе: что такого при [экс-президенте Викторе] Януковиче не было, что у меня хорошие западные партнеры, друзья, которые вам сейчас покажут кузькину мать», — указал Бизяев.

По его мнению, вполне логично, что в этом электоральном вакууме Кличко хочет найти свою нишу и выйти за уровень Киева, потому что он понимает, что в следующий раз он уже вряд ли переизберется.

«По крайней мере «слуг» он покусает очень хорошо в Киеве и Петра Алексеевича покусает. Перспективы в Киеве есть, а выборов в Украине без Киева не может быть», — уточнил специалист.

Собеседник издания добавил, что для нейтрализации Кличко власти могут назначить нового главу КГГА, который будет блокировать все решения Киевгорсовета, согласно закону Киева, чтобы Кличко мог «царствовать, но не властвовать».

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