Ранее Кличко заявил о давлении на киевскую власть и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов. По его данным, за два дня обыски прошли в «Киевзеленстрой», в КП «Спецжилфонд», в «Киеавтодора», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.
Эксперт пояснил, что действующей власти в принципе было тяжело предвидеть, что такие амбиции у Кличко могут появиться.
«И особенно вспомните речь, которую Виталий Владимирович сказал на прошлой неделе: что такого при [экс-президенте Викторе] Януковиче не было, что у меня хорошие западные партнеры, друзья, которые вам сейчас покажут кузькину мать», — указал Бизяев.
По его мнению, вполне логично, что в этом электоральном вакууме Кличко хочет найти свою нишу и выйти за уровень Киева, потому что он понимает, что в следующий раз он уже вряд ли переизберется.
«По крайней мере «слуг» он покусает очень хорошо в Киеве и Петра Алексеевича покусает. Перспективы в Киеве есть, а выборов в Украине без Киева не может быть», — уточнил специалист.
Собеседник издания добавил, что для нейтрализации Кличко власти могут назначить нового главу КГГА, который будет блокировать все решения Киевгорсовета, согласно закону Киева, чтобы Кличко мог «царствовать, но не властвовать».
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