Кому-то может показаться, что у президента Украины Владимира Зеленского есть какая-то долгосрочная стратегия, но по факту, мы видим только набор неких ситуативных шагов. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Власть не до конца понимает, что понемногу она уже вступила в конфликт с ключевыми политическими или экономическими игроками Украины и, даже не осознавая этого, разрушат какие-то остаточные консенсусы и договоренности, которые работали десятилетиями между властью и теми, кого в Украине называют олигархами, тем самым настраивая все эти группы против себя, уверен эксперт.

«Я думаю, что Украина нуждается в смене социально-экономического курса, при котором олигархи исчезнут сами по себе. Я имею в виду, как, например, в свое время новый курс Рузвельта привел к тому, что разрыв между самыми богатыми и самыми бедными сократился в разы, и содержать огромные дворцы на Манхэттене стало невозможно, и олигархи превращали их в лечебницы. То есть Украина нуждается не в точечном вытеснении конкретных лиц или финансово-промышленных групп, а в том, чтобы перераспределение богатства происходило в сторону разных социальных групп», — указал Якубин.

Деолигархизация в том формате, в котором ее часто рассматривают западные финансовые структуры, с высокой долей вероятности к подобному выравниванию не приведет, она приведет к тому, что на место украинских финансово-промышленных групп зайдут западные транснациональные корпорации, а глобально от этого ничего не изменится, заключил собеседник издания.

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