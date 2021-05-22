Транснациональные корпорации давят на Владимира Зеленского, чтобы он тех начал зачищать Украину от олигархов. И в этом плане именно Виктор Медведчук, плотно и системно ориентированный на Россию, оказался самой беззащитной жертвой. Об этом рассказал киевский публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: Медведчук, системно ориентированный на Россию, оказался беззащитной жертвой © Facebook, Игорь Лесев Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Эксперт отметил, что если Зеленскому не удастся посадить Медведчука или выдавить в эмиграцию, у него начнутся проблемы, поскольку вести войну против других олигархов он боится.

«Тем же американцам страшно нужна тушка Коломойского, который уже загнан всеми международными санкциями и никуда даже выехать толком не может. Но Зеленский Коломойского не трогает. Тот ведь вполне может рассказать юному президенту историю о Джоне Кеннеди», — пояснил Лесев.

Чем закончится вся эта ситуация не знают даже у самого Зеленского, поскольку в его окружении работают персонажи, которые уверены, что любую по сложности проблему можно решить простым решением, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.