Будущее «Оппозиционной платформы-За жизнь»» без Виктора Медведчука — это самый интересный момент, учитывая, что ОПЗЖ и так расколото на две группы — «Рабиновича-Медведчука» и «Бойко-Левочкина». Об этом рассказал киевский публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев Виктора Медведчука под домашний арест, который впоследствии продлили до 9 июня. Ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

Эксперт отметил, что вторую группу «Бойко-Левочкина» явно тяготит откровенно пророссийский вектор ОПЗЖ, и им гораздо комфортнее было бы сотрудничать с Банковой.

«Если Медведчук покидает Украину, эта группа фактически становится главной в политсиле. Кроме того, без Медведчука можно клепать в Украине другие пророссийские силы, согласованные с Банковой под того же Разумкова, Мураева, Колесникова и пр. Медведчук в этом плане выступает якорем, который плотно привязывает ОПЗЖ именно к России», — указал Лесев.

Если Медведчук не уедет, это будет серьезный удар по репутации Зеленского, учитывая, что Запад настаивает на деолигархизации Украины, а Медведчук должны был быть первой жертвой этой деолигархизации, заключил собеседник издания.

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