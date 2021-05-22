Метаморфоза с президентом Украины Владимиром Зеленским произошла после досрочных парламентских выборов, по итогам которых «слуги народа» получили полный контроль в парламенте и сформировали под Зеленского всю вертикаль власти. Об этом рассказал киевский публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев Виктора Медведчука под домашний арест, который впоследствии продлили до 9 июня. Ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

Эксперт уточнил, что именно с этого момента Зеленский стал рассуждать о втором сроке и ревностно следить за своим текущим рейтингом, перестав при этом обращать внимания даже на видимую балансировку между Востоком и Западом страны.

«Два года спустя Украина фактически снова стала бандеровской страной, которую ранее выстраивал Порошенко. А это все, естественно, влияло на рост симпатизантов ОПЗЖ, который усиливали оппозиционные каналы, аффилированные с Медведчуком», — указал Лесев.

Когда Зеленский только сел в кресло президента, ничего подобного не было и близко, и перспективы сесть в тюрьму были у Петра Порошенко, против которого было возбуждено множество уголовных дел, Зеленского настроили против Медведчука именно в последние два года, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.