Судебное преследование Виктора Медведчука означает, что сейчас на Украине происходит перегруппировка олигархов с использованием государственного рэкета. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Александр Охрименко: Украинские олигархи разорят любую транснациональную корпорацию © Евгений Котенко, РИА Новости Украина Виктора Медведчука под домашний арест, который впоследствии продлили до 9 июня. Ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

«То, что мы видим в отношении Медведчука, — это рэкет. Ему пытаются создать проблемы как бизнесмену, но я надеюсь, что Медведчук отобьется и спасет часть имущества. Потому что когда начинается перераспределение собственности, сама собственность может разориться. А это очень плохо для экономики страны», — указал эксперт.

Кроме того, есть риск, что если у Зеленского получится эта затея, он может и других олигархов разорить, а это неправильно, потому что разорение олигархов очень сильно бьет по экономике страны, подчеркнул Охрименко.

Олигархи были, есть и будут, и на сегодняшний момент президент Владимир Зеленский полностью зависит от них, просто некоторые олигархи не нашли общий язык с ним, но есть большое количество олигархов, которые дружат с Зеленским, а Зеленский дружит с ними, заключил собеседник издания.

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