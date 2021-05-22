Из всех украинских олигархов наиболее сильную позицию сегодня занимает Ринат Ахметов. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Александр Охрименко: Украинские олигархи разорят любую транснациональную корпорацию © Евгений Котенко, РИА Новости Украина Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

«Ну как у кого? У самого главного, у Рината (Ахметова). У Косюка сильные позиции в аграрном секторе, у Пинчука сильные позиции. Вы же видите, как они хорошо живут и удачно развивают бизнес. Даже Порошенко. Возьмите последний рейтинг агроолигархов — у него третье место. Все гениальное просто. У него борьба с Зеленским мифическая. Он еще богаче стал», — рассуждает экономист.

Что касается Игоря Коломойского, то он «немножко заигрался», посчитав, он сможет влиять на Зеленского, хотя еще в 2019 году говорили, что так не будет, указал эксперт.

«На сегодняшний момент он немножко просел и сейчас пытается найти общий язык с Зеленским. Что-то он уже нашел. Сейчас он в такой ситуации, что либо он договорится с Зеленским, либо повторит судьбу Медведчука», — подчеркнул Охрименко.

Собеседник издания добавил, что никакой деолигархизации сегодня нет, просто есть часть олигархов, которые подружились с Зеленским и проводят свою политику, и есть часть, которую они хотят разорить.

Полностью интервью можно прочитать здесь.