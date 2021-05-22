Возобновление экономического сотрудничества между Украиной и Россией сегодня кажется невозможным именно потому, что украинские политики «заболтали» экономику. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Александр Охрименко: Украинские олигархи разорят любую транснациональную корпорацию © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

«Нельзя же постоянно быть в состоянии войны, это же абсурд. Тем более что есть много интересных бизнес-направлений, которые нужны и Украине, и России. Та же энергетика. Можно сколько угодно говорить, что у нас европейский газ, но все же понимают, что это «Газпром». Это простейший пример», — указал Охрименко.

Когда эта антироссийская истерия слегка уляжется, украинские олигархи все же найдут общий язык с Россией, поэтому возобновление экономического сотрудничества между Киевом и Москвой все же возможно, заключил собеседник издания.

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