Эксперт отметил, что украинские политики забалтывают даже те сферы, где можно было бы проводить сотрудничество.
«Нельзя же постоянно быть в состоянии войны, это же абсурд. Тем более что есть много интересных бизнес-направлений, которые нужны и Украине, и России. Та же энергетика. Можно сколько угодно говорить, что у нас европейский газ, но все же понимают, что это «Газпром». Это простейший пример», — указал Охрименко.
Когда эта антироссийская истерия слегка уляжется, украинские олигархи все же найдут общий язык с Россией, поэтому возобновление экономического сотрудничества между Киевом и Москвой все же возможно, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.