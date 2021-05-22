Дальнейшая судьба оппозиционера Виктора Медведчука сегодня зависит от множества факторов, в том числе от того, как поведет себя сам Медведчук. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: Медведчук, системно ориентированный на Россию, оказался беззащитной жертвой © Facebook, Игорь Лесев

Сейчас кто-то сравнивает Владимира Зеленского с Петром Порошенко или с Леонидом Кучмой в том смысле, что он пошел по их примеру на второй срок, но сейчас Зеленский больше поход на Виктора Януковича, поскольку повторяет его ошибки, отметил эксперт.

«Ему сказали, что, если ты посадишь лидера основной политической силы Юлию Тимошенко и будешь заигрывать с националистами, тебя гарантированно ждет второй срок. Я так понимаю, что Зеленского кто-то убедил в том, что это гениальная стратегия, и они делают те же самые ошибки и наступают на те же самые грабли, на которые наступал Янукович, когда его убедили в том, что нужно посадить лидера оппозиции и подтянуть во второй тур какого-нибудь Тягнибока или Яроша», — указал Корнилов.

Преследование Медведчука — внутреннее дело Украины, но Россия может призывать международное сообщество к тому, чтобы, следуя стандартам, сложившимся давно, обращать на это внимание и требовать санкций против Украины, добавил политолог.

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