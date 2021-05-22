Высказывания России в лице Дмитрия Медведева ("охота на ведьм") и Дмитрия Пескова ("внутреннее дело Украины") относительно преследования украинского оппозиционера Виктора Медведчука не противоречат друг другу. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Виктора Медведчука под домашний арест, который впоследствии продлили до 9 июня. Ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

Обычно Россия реагирует на преследование украинской оппозиции, это нормальное явление, но то, что это внутреннее дело Украины, — это тоже факт, пояснил эксперт.

«Да, это внутреннее дело Украины. Но мы видим, что там, к сожалению, происходят политические репрессии. И мы можем призывать международное сообщество к тому, чтобы, следуя стандартам, сложившимся давно, обращать на это внимание и требовать санкций против Украины. Почему же мы не видим такой реакции на дело Медведчука, какую они продемонстрировали по делу Навального? Оказывается, так можно», — указал Корнилов.

Сказать, что Россия бросится воевать из-за дела Медведчука, было бы тоже неправильно, но, конечно, это не будет способствовать сближению курсов России и Украины, заключил собеседник издания.

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