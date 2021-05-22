Украинские олигархи отличаются одним. Они могут говорить все что угодно, но чужие компании на территорию страны они никогда не пускают. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Александр Охрименко: Украинские олигархи разорят любую транснациональную корпорацию © Евгений Котенко, РИА Новости Украина Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Эксперт подчеркнул, что ни при Викторе Ющенко, ни при Викторе Януковиче, ни при Петре Порошенко ни одна зарубежная транснациональная корпорация в Украину не зашла, а те компании, которые предпринимали попытки, «случайно разорились».

«К тому же, честно говоря, на Украине нет ничего такого интересного. Да, время от времени президент говорит об инвестиционной привлекательности, но это смешно. Единственное, что есть интересного в Украине, так это земля и аграрный сектор. Машиностроение неинтересно, химия неинтересна, энергетика неинтересна, металлургия три раза неинтересна», — категоричен Охрименко.

На Украине нет никакой деолигархизации, это просто красивый термин, который прикрывает перегруппировку олигархов с использованием государственного рэкета, заключил собеседник издания.

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