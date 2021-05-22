Киевский суд 13 мая отправил оппозиционера Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайств и защиты, и прокуратуры, которые оспаривали меру пресечения, оставив его под домашним арестом до 9 июля.
Никакого «обнуления» Медведчука не будет, наоборот, Медведчук усилит своё влияние не только в Украине, но и за ее пределами, подчеркнул парламентарий.
«Уверен, он вполне способен возглавить протестное движение в Украине и занять место лидера сопротивления», — категоричен Кузьмин.
Президент Украины Владимир Зеленский в этой истории — просто исполнитель чужой воли в геополитическом противостоянии между Россией и Западом, вся эта история окончательно похоронит его стремительно падающие рейтинги, а вот Медведчук вполне сможет претендовать на лидерство в следующей президентской кампании, заключил собеседник издания.
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