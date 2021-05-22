Виктор Медведчук будет идти до конца, его борьба с внешним управлением обязательно продолжится и будет успешной, а все уголовные обвинения, выдвинутые прокуратурой, обязательно будут сняты. Об этом рассказал депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы-За жизнь» Ринат Кузьмин в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: Медведчук, системно ориентированный на Россию, оказался беззащитной жертвой © Facebook, Игорь Лесев

Никакого «обнуления» Медведчука не будет, наоборот, Медведчук усилит своё влияние не только в Украине, но и за ее пределами, подчеркнул парламентарий.

«Уверен, он вполне способен возглавить протестное движение в Украине и занять место лидера сопротивления», — категоричен Кузьмин.

Президент Украины Владимир Зеленский в этой истории — просто исполнитель чужой воли в геополитическом противостоянии между Россией и Западом, вся эта история окончательно похоронит его стремительно падающие рейтинги, а вот Медведчук вполне сможет претендовать на лидерство в следующей президентской кампании, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.