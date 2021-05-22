Киевский суд 13 мая отправил оппозиционера Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайств и защиты, и прокуратуры, которые оспаривали меру пресечения, оставив его под домашним арестом до 9 июля.
Парламентарий подчеркнул, что Медведчук в данном случае оказался заложником геополитического противостояния России и Запада.
«Вспомните арест Навального в России, требования западных политиков о его освобождении. Вспомнили? Как отреагировал президент России? Навальный до сих пор сидит. Ситуация с Медведчуком может быть зеркальным ответом Запада Путину. Вот тут и украинская власть пригодилась. Не своими же руками Запад будет нападать на президента ядерной державы! Нет, конечно, руками украинской власти», — пояснил Кузьмин.
Медведчук настоящий патриот Украины, он будет идти до конца, его борьба с внешним управлением обязательно продолжится и будет успешной, а все уголовные обвинения, выдвинутые прокуратурой, обязательно будут сняты, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.