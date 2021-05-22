Арест Виктора Медведчука, лишение его собственности, унизительная процедура надевания браслета, публичная дискредитация — все это бьет по фигуре российского президента Владимира Путина больше, чем по самому Медведчуку. Об этом рассказал депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы-За жизнь» Ринат Кузьмин в интервью изданию Украина.ру

Ренат Кузьмин: Никакого «обнуления» Медведчука не будет © Facebook, Ренат Кузьмин Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайств и защиты, и прокуратуры, которые оспаривали меру пресечения, оставив его под домашним арестом до 9 июля.

Парламентарий подчеркнул, что Медведчук в данном случае оказался заложником геополитического противостояния России и Запада.

«Вспомните арест Навального в России, требования западных политиков о его освобождении. Вспомнили? Как отреагировал президент России? Навальный до сих пор сидит. Ситуация с Медведчуком может быть зеркальным ответом Запада Путину. Вот тут и украинская власть пригодилась. Не своими же руками Запад будет нападать на президента ядерной державы! Нет, конечно, руками украинской власти», — пояснил Кузьмин.

Медведчук настоящий патриот Украины, он будет идти до конца, его борьба с внешним управлением обязательно продолжится и будет успешной, а все уголовные обвинения, выдвинутые прокуратурой, обязательно будут сняты, заключил собеседник издания.

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